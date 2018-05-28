Злоумышленники перед закрытием торгового центра взломали рольставни павильона сотовой связи и похитили оттуда чужое имущество и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали приезжего мужчину по подозрению в краже из салона сотовой связи.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного в торговом центре в Багратионовском проезде. Представитель магазина пояснил, что салон был закрыт, пока он ездил за товаром. Вернувшись, мужчина обнаружил, что из торгового зала пропали дорогостоящие мобильные телефоны, а также денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник вместе с сообщником перед закрытием торгового центра взломали рольставни павильона сотовой связи и похитили оттуда чужое имущество. Похищенное они продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на задержание его соучастника.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93