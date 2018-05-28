Злоумышленник проследовал за женщиной в подъезд одного из домов на Косинской улице, сорвал у нее с шеи цепочку и скрылся...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении двух грабежей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции по району Вешняки с сообщением о грабеже обратилась 43-летняя женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный проследовал за женщиной в подъезд одного из домов на Косинской улице, сорвал у нее с шеи цепочку и скрылся. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОМВД России по району Вешняки совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий из ближнего зарубежья.Похищенная цепочка изъята и будет возвращена владелице.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на территории района Сокольники.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73