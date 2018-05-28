Анфису Чехову не узнать: она сильно похудела и сменила имидж. Как выяснилось, телеведущая стала тщательно следить за собой – шоувумен пьет много витаминов и сдает анализы.

Анфису Чехову не узнать: она сильно похудела и сменила имидж. Как выяснилось, телеведущая стала тщательно следить за собой – шоувумен пьет много витаминов и сдает анализы.Репортеры передачи "Ты не поверишь!" заглянули в гости к Анфисе Чеховой, и та им показала множество баночек с витаминами и прочими пищевыми добавками. Увидев такое обилие препаратов, ведущая поинтересовалась, не боится ли Анфиса передозировки, потому что уж слишком много у нее витаминов."Я не сижу на витаминах. Все должно быть с умом. Я сдаю анализы, где все видно, каких витаминов мне не хватает. Я пью их, сдаю снова, их хватает, я их больше не пью", – объяснила принцип работы с препаратами популярная телеведущая. Анфиса рассказала, что тщательно следит за собой, чтобы быть здоровой и счастливой, а вовсе не потому, чтобы привлечь к себе внимание мужчин после развода с актером Гурамом Баблишвили.Отметим, что недавно бывший муж Анфисы Чеховой вышел в свет в компании привлекательной брюнетки. Как выяснили ушлые журналисты, маркетолог Юлия на 13 лет младше Гурама, познакомились они в компании общих друзей и сейчас у них в разгаре конфетно-букетный период. Однако пока Баблишвили не представил новую возлюбленную ни родным, ни сыну Соломону, которого ему подарила Анфиса Чехова.О расставании с сексапильной телеведущей Гурам Баблишвили высказался туманно: "Мы два дикобраза, они очень осторожно занимаются любовью. Понимаете, когда два лидера и каждый тянет одеяло, им лучше порознь идти".Напомним, телеведущая Анфиса Чехова и грузинский актер Гурам Баблишвили прожили вместе восемь лет. Два года пара состояла в официальном браке.