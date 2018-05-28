Многочисленное семейство российского мецената и миллиардера Бориса Минца переселилось в Лондон. Причиной переезда делового партнера Анатолия Чубайса стала, по данным источников, напряженная ситуация в бизнесе предпринимателя.

Многочисленное семейство российского мецената и миллиардера БорисаМинца переселилось в Лондон. Причиной переезда делового партнера АнатолияЧубайса стала, по данным источников, напряженная ситуация в бизнесепредпринимателя.Вместе с БорисомМинцем в столицу Великобритании отправились трое его сыновей с семьями. Поданным источников, передавших информацию журналистам, проблемы в бизнесе Минца возниклииз-за сложностей в переговорах бизнесмена с банками на тему реструктуризациикредитов.Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на "источник,близкий к ЦБ и федерального чиновника", основной актив Минца —O1 Properties – может достаться кипрской компании RiverstretchTrading & Investments (RT&I). По данным газеты, переговорыуже идут, а сделка может быть зарыта в течение двух недель илинескольких месяцев.Борис Минц – оин из основателей банка "Открытие",владелец O1 Group и создатель частного Музея русского импрессионизма. В 2017году бизнесмен занимал 72-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменовРоссии. Его капитал оценивался в 1,3 миллиарда долларов. Однако в 2018 годупредприниматель в список уже не вошел – считается, что по причине банковскогокризиса. В прошлом миллиардер считался членом команды и деловым партнеромАнатолия Чубайса.Как сообщается, O1 Group в свое время задолжала Московскомукредитному банку 25 миллиардов рублей. Этот долг финансовая организацияпередала концерну "Россиум", а тот отдал его на реструктуризациюRT& I. Теперь дело дошло до переговоров о продаже компании. Точная сумма неназывается. На рынке компания оценивается в 4,23 миллиарда долларов. Однако, сучетом кредитных обязательств, Минц может получить за нее около 867 миллионов.Ни представители O1 Group и ее миноритарного партнера – группы "Ист", ни члены семейства Минцев ситуацию не комментируют.