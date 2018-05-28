Многочисленное семейство российского мецената и миллиардера Бориса
Минца переселилось в Лондон. Причиной переезда делового партнера Анатолия
Чубайса стала, по данным источников, напряженная ситуация в бизнесе
предпринимателя.
Многочисленное семейство российского мецената и миллиардера Бориса
Минца переселилось в Лондон. Причиной переезда делового партнера Анатолия
Чубайса стала, по данным источников, напряженная ситуация в бизнесе
предпринимателя.
Вместе с Борисом
Минцем в столицу Великобритании отправились трое его сыновей с семьями. По
данным источников, передавших информацию журналистам, проблемы в бизнесе Минца возникли
из-за сложностей в переговорах бизнесмена с банками на тему реструктуризации
кредитов.
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на "источник,
близкий к ЦБ и федерального чиновника", основной актив Минца —
O1 Properties – может достаться кипрской компании Riverstretch
Trading & Investments (RT&I). По данным газеты, переговоры
уже идут, а сделка может быть зарыта в течение двух недель или
нескольких месяцев.
Борис Минц – оин из основателей банка "Открытие",
владелец O1 Group и создатель частного Музея русского импрессионизма. В 2017
году бизнесмен занимал 72-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов
России. Его капитал оценивался в 1,3 миллиарда долларов. Однако в 2018 году
предприниматель в список уже не вошел – считается, что по причине банковского
кризиса. В прошлом миллиардер считался членом команды и деловым партнером
Анатолия Чубайса.
Как сообщается, O1 Group в свое время задолжала Московскому
кредитному банку 25 миллиардов рублей. Этот долг финансовая организация
передала концерну "Россиум", а тот отдал его на реструктуризацию
RT& I. Теперь дело дошло до переговоров о продаже компании. Точная сумма не
называется. На рынке компания оценивается в 4,23 миллиарда долларов. Однако, с
учетом кредитных обязательств, Минц может получить за нее около 867 миллионов.
Ни представители O1 Group и ее миноритарного партнера – группы "Ист", ни члены семейства Минцев ситуацию не комментируют.