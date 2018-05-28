Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Антона Геращенко — украинского депутата и советника главы МВД Украины Арсена Авакова, — обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием СМИ и Интернета.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Антона Геращенко — украинского депутата и советника главы МВД Украины Арсена Авакова, — обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием СМИ и Интернета.Об этом пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала ТАСС, подчеркнув, что такая мера в отношении Геращенко была избрана еще 22 мая.Царева отметила, что заочный арест на два месяца будет отсчитываться с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ советника Авакова.Геращенко обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма и его пропаганде с использованием средств массовой информации и Глобальной сети. УК РФ предусматривает за эти преступления до семи лет лишения свободы.Это не первое заочное обвинение в отношении Геращенко. В октябре 2015 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело, после того, как тот разместил в социальных сетях посты с призывами публиковать данные о российских военнослужащих, принимающих участие в операции в Сирии – с тем, чтобы террористы или их сообщники в России могли им отомстить.