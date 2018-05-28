Московские суды не запрещали владельцу инвестиционной компании в сфере недвижимости O1 Group Борису Минцу покидать Россию. Ранее некоторые СМИ информировали, что вместе с семьей он уехал в Лондон​​​.

Московские суды не запрещали владельцу инвестиционной компании в сфере недвижимости O1 Group Борису Минцу покидать Россию. Ранее некоторые СМИ информировали, что вместе с семьей он уехал в Лондон​​​.По данным РИА Новости, в настоящее время арбитражный суд Москвы ведет два крупных разбирательства с участием структур, подконтрольных Борису Минцу. Санируемый банк "ФК Открытие" оспаривает в суде сделки со структурами O1 Group, которые, как считает временная администрация, причинили банку убытки в 34 миллиарда рублей. Второе масштабное разбирательство структуры Минца ведут с другой крупной санируемой кредитной организацией – "Промсвязьбанком".