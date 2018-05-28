Компания Suzuki недавно остановила конвейер с Jimny - но только ради того, чтобы запустить в производство японский мини-Гелендваген нового поколения. Очевидцы только что засекли целую партию абсолютно новых Джимни. И они приедут в Россию.

Компания Suzuki недавно остановила конвейер с Jimny - но только ради того, чтобы запустить в производство японский "мини-Гелендваген" нового поколения. Очевидцы только что засекли целую партию абсолютно новых "Джимни". И они приедут в Россию.