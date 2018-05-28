Компания Suzuki недавно остановила конвейер с Jimny - но только ради того, чтобы запустить в производство японский мини-Гелендваген нового поколения. Очевидцы только что засекли целую партию абсолютно новых Джимни. И они приедут в Россию.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-suzuki-vozobnovila-vypusk-kultovogo-vnedorozhnika.html" target="_blank">Suzuki возобновила выпуск культового внедорожника</a> - Компания Suzuki недавно остановила конвейер с Jimny - но только ради того, чтобы запустить в производство японский мини-Гелендваген нового поколения. Очевидцы только что засекли целую партию абсолютно новых Джимни. И они приедут в Россию.
[url=http://33live.ru/novosti/28-05-2018-suzuki-vozobnovila-vypusk-kultovogo-vnedorozhnika.html]Suzuki возобновила выпуск культового внедорожника[/url] - Компания Suzuki недавно остановила конвейер с Jimny - но только ради того, чтобы запустить в производство японский мини-Гелендваген нового поколения. Очевидцы только что засекли целую партию абсолютно новых Джимни. И они приедут в Россию.