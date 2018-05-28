В деле о гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова появился новый свидетель. В эфире программы На самом деле Первого канала бывший пациент негосударственного реабилитационного центра Феникс Роман Истомин рассказал о том, как обращались с артистом за несколько часов до смерти.

В деле о гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова появилсяновый свидетель. В эфире программы "На самом деле" Первого канала бывший пациент негосударственного реабилитационного центра"Феникс" Роман Истомин рассказал о том, как обращались с артистом занесколько часов до смерти.Истомин лечился в клинике, которая обещает помочьалкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости, год и два месяца. Мужчинастрадал от алкоголизма и всеми силами пытался избавиться от разрушающей привычки.Его матери пришлось продать единственное жилье, чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию.В центре Роман познакомился с актером Дмитрием Марьяновым.Мужчины не были друзьями, однако в тот роковой день Истомин оказался единственнымчеловеком, который пытался оказать помощь артисту."Накануне у него случилось обострение. Ему стало гораздохуже и решением консультантского состава было определено дежурство. Мы все вместе,то есть реабилитанты, находились с ним примерно полтора часа", – начал рассказыватьРоман."В день его гибели он ко мне подошел и спросил меня: "У меняболит спина, что делать?" Я порекомендовал обратиться к консультантскомусоставу. Ближе ко второй половине дня мы слышим, что Дима очень сильно просит опомощи. Он в состоянии агонии был. Он уже кричал: "Помогите! Помогите!". Чутьли не задыхаясь это делал. Я первым среагировал, дал эту информацию консультантскомусоставу, который там был. Если бы на ту просьбу отреагировали, то он был бы ещес нами", – поведал свидетель.По словам Истомина, состояние Марьянова постепенно ухудшалось,однако сотрудники центра никак не реагировали на просьбы о содействии. Актер просил,чтобы ему вызвали "скорую", но персонал оставался глух к мольбам Дмитрия. "Первыйраз, когда он просил о помощи, он был на ногах – опершись о косяк двери, авторой раз он фактически полз. Между первой и второй просьбой о помощи прошлооколо полутора часов", – добавил Роман.Проверка на полиграфе подтвердила истинность слов бывшегопациента клиники. Также выяснилось, что на первом допросе в следственномкомитете Истомин исказил информацию, так как боялся за свою жизнь. Он признался,что молчать его заставили сотрудники центра, чьи имена он все еще боится называть.Напомним, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 года,находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смертистал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительныеорганы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, послеотменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Промедление стоило Марьянову жизни.