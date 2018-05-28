С территории одного из районных сельских предприятий злоумышленники похитили бетонную плиту и тракторную сцепку.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев – Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей в возрасте от 46-ти до 26 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В начале мая текущего года в полицию обратился представитель одного из районных сельский предприятий, который обнаружил пропажу бетонной плиты и тракторной сцепки.В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация о причастности к данному преступлению двоих братьев и их товарища, проживающих в Юрьев-Польском районе.Подозреваемые были задержаны и дали признательные показания. Они пояснили, что проезжали мимо территории предприятия, где увидели бетонную плиту и сцепку для трактора. Воспользовавшись тем, что территория не была огорожена, они похитили имущество.Сцепку мужчины сдали в пункт приема металла, а бетонную плиту один из фигурантов оставил себе.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Похищенное имущество изъято в полном объеме.