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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-u-futbolistov-sezon-ne-udalsya.html" target="_blank">У футболистов сезон не удался</a> - Проиграли последние матчи. Футболисты владимирского Торпедо и игроки Мурома уступили своим соперникам в концовке чемпионата. Чёрно-белые на выезде встречались с питерской командой ДИНАМО-2. Пропустили наши футболисты в первой же атаке. Правда, несколько минут спустя владимирцы счёт сравняли. Мяч на счету Алана Заикина. Второй гол в ворота Торпедо влетел за пять минут до конца игры. Хозяева вышли вперёд после обводящего удара со штрафного. По итогам чемпионата владимирцы заняли 8-ю строчку в турнирной таблице.