Проиграли последние матчи. Футболисты владимирского Торпедо и игроки Мурома уступили своим соперникам в концовке чемпионата. Чёрно-белые на выезде встречались с питерской командой ДИНАМО-2. Пропустили наши футболисты в первой же атаке. Правда, несколько минут спустя владимирцы счёт сравняли. Мяч на счету Алана Заикина. Второй гол в ворота Торпедо влетел за пять минут до конца игры. Хозяева вышли вперёд после обводящего удара со штрафного. По итогам чемпионата владимирцы заняли 8-ю строчку в турнирной таблице.
Проиграли последние матчи. Футболисты владимирского "Торпедо" и игроки Мурома уступили своим соперникам в концовке чемпионата. "Чёрно-белые" на выезде встречались с питерской командой ДИНАМО-2. Пропустили наши футболисты в первой же атаке. Правда, несколько минут спустя владимирцы счёт сравняли. Мяч на счету Алана Заикина. Второй гол в ворота Торпедо влетел за пять минут до конца игры. Хозяева вышли вперёд после обводящего удара со штрафного. По итогам чемпионата владимирцы заняли 8-ю строчку в турнирной таблице.