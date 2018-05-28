Под Геленджиком, в районе села Архипо-Осиповка, для спасения двух молодых людей, которых унесло в открытое море на матрасе на 20 километров от берега, пришлось вызывать вертолет МЧС. На их спасение ушли почти сутки. Отдыхающие вспоминают, что спасение было, как в американских фильмах.

Под Геленджиком, в районе села Архипо-Осиповка, для спасения двух молодых людей, которых унесло в открытое море на матрасе на 20 километров, пришлось вызывать МЧС. На их спасение ушли почти сутки.Информация о том, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка, поступила в экстренные службы 26 мая. Спасатели опросили свидетелей и незамедлительно приступили к обследованию акватории.Утром 27 мая к поисковой операции привлекли вертолет МЧС из Сочи. Только примерно в 15 часов спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавшие обнаружены. Они были подняты в вертолет при помощи лебедки.Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить посадку в Геленджике было невозможно, поэтому пострадавших доставили на базу МЧС в Сочи, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС.Отдыхающих – жителей Краснодарского края – осмотрели медики. Они получили сильные солнечные ожоги, но в целом им очень повезло. Как говорят спасатели, такие ситуации редко заканчиваются благополучно.Сами спасенные вспоминают: когда они поняли, что их начало быстро относить от берега, то уже не могли вернуться обратно."Поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать – либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — рассказали молодые люди. Они поблагодарили МЧС и поделились своими ощущениями: спасение было, "как в американских фильмах".