Участник телепроекта Дом-2 на канале ТНТ Антон Гусев смутил своих подписчиков в Instagram внешним видом. Внимание пользователей Сети привлекли его трусы ярко-розового окраса, которые, по мнению некоторых комментаторов, свидетельствуют о нетрадиционной сексуальной ориентации молодого человека.

Участник телепроекта "Дом-2" на канале ТНТ Антон Гусев смутил своих подписчиков в Instagram внешним видом. Внимание пользователей Сети привлекли его трусы ярко-розового окраса, которые, по мнению некоторых комментаторов, свидетельствуют о нетрадиционной сексуальной ориентации молодого человека.Зрители шоу "Дом-2" успели привыкнуть к постоянному шлейфу скандалов, сопровождающих как саму передачу, так и ее героев. Причем иногда они возникают буквально на ровном месте.Так, звезда телепроекта Антон Гусев поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией со своей женой Викторией Романец. "Друзья, как думаете, кто угадает, куда мы летим в начале июня отдыхать ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поинтересовался он.Впрочем, некоторые подписчики решили сосредоточиться не на грядущем отпуске звездной пары, а на их внешнем виде. Особое внимание заслужили ярко-розовые шорты Антона Гусева, которые с легкой руки комментатора получили название "гейские трусы". "Такие "штаники" в почете у гостей элитных гей-клубов!", "Хоть бы прикрылся. В трусах в одних сидишь", – цитирует возмущенных поклонников.Примечательно, что Антон Гусев, по всей видимости, решил подавить назревающий гей-скандал в зародыше. Он оперативно почистил комментарии от любых намеков на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. А вот комментарии о том, что ему необходимо сменить внешний вид, а также о том, что его супруга в свои 28 лет выглядит на 42, а также плохо владеет русским языком, остались на месте."Друзья, в начале июня летим в Турцию . А как прилетаем после Турции , угадайте куда потом летим ???👍", – попытался Антон Гусев вернуть дискуссию в правильное русло. Судя по количеству комментариев с попытками угадать следующую страну отдыха звезд "Дома-2", ему это удалось.