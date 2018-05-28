Учительница английского языка из США Ивонн Мейсон обнаружила в официальном письме, которое ей прислал Дональд Трамп, невероятное количество ошибок. По словам женщины, если бы старшеклассник показал ей такой текст, она бы поставила ему двойку.

Учительница английского языка из США Ивонн Мейсон обнаружила в официальном письме, которое ей прислал Дональд Трамп, невероятное количество ошибок. По словам женщины, если бы старшеклассник показал ей такой текст, она бы поставила ему двойку, сообщает Greenville Online.Мейсон написала Трампу письмо с просьбой лично встретиться с семьями погибших во время стрельбы во флоридской школе "Марджори Стоунман Дуглас".В ответном письме, однако, ответа на ее вопрос не содержалось. Вместо этого в послании рассказывалось о мерах безопасности, которые были приняты в школе, где произошла трагедия. При этом в тексте было много стилистических, пунктуационных и орфографических ошибок.По словам учительницы, Трамп написал слова "президент", "нация", "государство" и "федеральный" с прописных букв."Таким образом он превратил эти понятия в имена собственные!", — возмутилась Мейсон.Учительница нашла в письме президента США 11 ошибок, после чего отправила послание обратно в Белый дом.Представители аппарата президента не ответили на вопрос журналистов, собирается ли глава государства исправить ошибки и написать Мейсон по существу.