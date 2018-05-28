Сергей Томаров станет новым главным тренером футбольного клуба Уфа в случае ухода нынешнего наставника команды Сергея Семака. Томаров входит в тренерский штаб команды с 2011 года и хорошо знаком с клубом.

Сергей Томаров станет новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" в случае ухода нынешнего наставника команды Сергея Семака. Томаров входит в тренерский штаб команды с 2011 года и хорошо знаком с клубом.Как ранее сообщал "Спорт-экспресс", Семак в скором времени пойдет на повышение и возглавит санкт-петербургский "Зенит". Об этом должно стать известно уже 29 мая.