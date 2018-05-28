Провокатор и по совместительству актер Алексей Панин разразился
гневной отповедью в сторону журналистов. Артист заявил, что пресса пишет про
него исключительно вранье.
Провокатор и по совместительству актер Алексей Панин разразился
гневной отповедью в сторону журналистов. Артист заявил, что пресса пишет про
него исключительно вранье.
В своем Instagram артист опубликовал короткое
видео. Сидя за рулем движущегося автомобиля, Алексей на камеру отчитывает
газетчиков, которые его буквально заплевали. Мол, в некоторых популярных изданиях написано, что у Панина отобрали
права в марте 2018 года, а это в корне не верно.
"Уважаемые говнокаппатели", – взрываясь от гнева, обратился к акулам пера
Алексей. "Не врите людям! Алексея Панина никто прав не лишал. Я как ездил, так
и езжу. То, что это рассматривалось в суде – это в законную силу не вступало.
Никто меня прав не лишал. Вы уже и так наврали всей стране, что у меня миллионные
долги. Я после всех обжалований в суде должен 91 тысячу", – попытался
оправдаться артист.
"Пожалуйста, угомонитесь!", – воззвал к совести газетчиков актер и напомнил, что в своих соцсетях постоянно выкладывает просьбы о помощи больным
детям, но эти посты, к его сожалению, не транслируются СМИ. "Вы на ровном месте
пытаетесь устроить какую-то бурю в стакане и засрать народу голову угомонитесь уже",
– завершил гневную тираду актер.
Добавим, что уж кто-кто, а Алексей Панин сам мастер делать,
как он выразился, "бурю в стакане". Вспомнить только громкую историю, которую он
с друзьями придумал для журналистов телеканала НТВ, в надежде заработать на
гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и
домогался собаку. После, он записал и выложил в Сеть провокационной видео, как
его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. В общем,
как поговаривали в старину: "Не искал бы вину в селе, а искал бы ее в себе".