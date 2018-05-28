Провокатор и по совместительству актер Алексей Панин разразился гневной отповедью в сторону журналистов. Артист заявил, что пресса пишет про него исключительно вранье.

Провокатор и по совместительству актер Алексей Панин разразилсягневной отповедью в сторону журналистов. Артист заявил, что пресса пишет пронего исключительно вранье.В своем Instagram артист опубликовал короткоевидео. Сидя за рулем движущегося автомобиля, Алексей на камеру отчитываетгазетчиков, которые его буквально заплевали. Мол, в некоторых популярных изданиях написано, что у Панина отобралиправа в марте 2018 года, а это в корне не верно."Уважаемые говнокаппатели", – взрываясь от гнева, обратился к акулам пераАлексей. "Не врите людям! Алексея Панина никто прав не лишал. Я как ездил, таки езжу. То, что это рассматривалось в суде – это в законную силу не вступало.Никто меня прав не лишал. Вы уже и так наврали всей стране, что у меня миллионныедолги. Я после всех обжалований в суде должен 91 тысячу", – попыталсяоправдаться артист."Пожалуйста, угомонитесь!", – воззвал к совести газетчиков актер и напомнил, что в своих соцсетях постоянно выкладывает просьбы о помощи больнымдетям, но эти посты, к его сожалению, не транслируются СМИ. "Вы на ровном местепытаетесь устроить какую-то бурю в стакане и засрать народу голову угомонитесь уже",– завершил гневную тираду актер.Добавим, что уж кто-кто, а Алексей Панин сам мастер делать,как он выразился, "бурю в стакане". Вспомнить только громкую историю, которую онс друзьями придумал для журналистов телеканала НТВ, в надежде заработать нагонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил идомогался собаку. После, он записал и выложил в Сеть провокационной видео, какего несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. В общем,как поговаривали в старину: "Не искал бы вину в селе, а искал бы ее в себе".