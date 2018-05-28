Российский Газпром заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским Нафтогазом написано с нарушениями. В компании считают, что автор вердикта не имеет никакого отношения к суду.

Российский "Газпром" заявил, что решениеСтокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом" написано снарушениями. В компании считают, что автор вердикта не имеет никакого отношения к суду."Газпром" специально нанял всемирно известного лингвиста,имя которого не разглашается, для того, чтобы проанализировать решение суда. Выяснилось,что оно было частично написано не арбитрами, а иным лицом. Теперь российская компаниятребует отменить вердикт, согласно которому она должна выплатить украинскойстороне 4,6 миллиарда долларов, пишет "Коммерсант"."Непосредственное вынесение решения арбитрами имеетчрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство постороннихлюдей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражногосоглашения", – заявили в "Газпроме".Украине не нравится, что "Газпром" снизил объемы транзитачерез ее территорию, но в российской компании месяц назад заявили, что могутвообще остановить перекачку газа в Европу, перекрыв украинскую трубу.В Киеве сразу же заговорили о войне с Москвой. "Если небудет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабногоконфликта между Россией и Украиной повышается. Эту мысль мы доносим европейскимполитикам, которые должны понять не только экономические последствия дляУкраины, а также геополитические последствия для всего мира", – сказал одиниз руководителей "Нафтогаза"Юрий Витренко.Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите. До этого на Украине возник дефицит голубого топлива из-за снижения поставок российского топлива в Европу ивласти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При этом отказавшись отроссийского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, нопо завышенной цене.Возможно, что скоро и такой возможности у Украины не будет. В2019 году проект "Северный поток – 2" должен стать альтернативойукраинскому маршруту. Несмотря на противодействие со стороны США, проектподдерживают несколько европейских стран, в числе которых находятся Германия и Австрия.