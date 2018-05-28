Знаменательное событие произошло в истории испанского футбола. Впервые в истории чемпионата страны в высшем дивизионе – Примере, - сыграют пять клубов из одного города – все они представляют Мадрид. Это стало ясно, когда турнир в Сегунде выиграл Райо Вальекано.

Знаменательное событие произошло в истории испанского футбола. Впервые в истории чемпионата страны в высшем дивизионе – Примере, — сыграют пять клубов из одного города – все они представляют Мадрид. Это стало ясно, когда турнир в Сегунде выиграл "Райо Вальекано".До сих пор максимальное число столичных команд в испанской Примере было четыре, сообщает "Спорт-экспресс". Теперь к "Реалу", "Атлетико", "Леганесу" и "Хетафе" (два последних представляют мадридские пригороды) прибавился "Райо", который уже выступал в высшей лиге с перерывами и в последний раз покинул ее два сезона назад.В других странах также есть немало прецедентов, когда отдельные города представляет не один, а два и более клубов. В этом году в Лондоне числятся шесть команд английской премьер-лиги, в Италии играют по два представителя Рима и Милана, а в России четыре московских клуба в высшем дивизионе.