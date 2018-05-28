Он заплатит штраф в 35 тысяч рублей

Он заплатит штраф в 35 тысяч рублейВ Камешково пьяный мужчина ударил полицейского по голове.Инцидент произошел зимой этого года. Мужчину задержали общественном месте. После его доставили в отделение полиции для составления протокола. В это время мужчина напал на одного из сотрудников полиции и ударил его по голове. В отношении него возбудили уголовное дело.В результате местный житель предстал перед судом. Он полностью признал свою вину. Теперь мужчина заплатит штраф в 35 тысяч рублей.