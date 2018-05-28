Средства на их изготовление направили из федерального бюджета

Средства на их изготовление направили из федерального бюджетаНа улицах Костромы для туристов повесят 27 новых указателей.Средства на их изготовление направили в город из федерального бюджета. Новые таблички будут указывать гостям на важнейшие достопримечательности. Перечень объектов был согласован с Федеральным агентством по туризму. В него вошли здание пожарной каланчи, музей-заповедник «Костромская слобода», беседка Островского, музей сыра, музей БКЛМ и другиеНовые указатели выполнены на русском и английском языках.