Власти Лондона установили на улицах города терминалы для оплаты работы уличных музыкантов. Аналогов этим аппаратам в мире пока нет. Возможность заплатить понравившемуся исполнителю банковской картой подойдет тем, кто не располагают мелочью, а кидать крупные купюры не хотят.

Власти Лондона установили на улицах города терминалы для оплаты работы уличных музыкантов. Аналогов этим аппаратам в мире пока нет. Возможность заплатить понравившемуся исполнителю банковской картой подойдет тем, кто не располагают мелочью, а кидать крупные купюры не хотят, сообщает британская телерадиокомпания BBC.С помощью уникальных терминалов музыканты могут сами установить сумму, которую они хотят получить за выступление. Систему обещают запустить во всех 32 районах британской столицы.По словам уличной певицы Шарлотты Кэмпбелл, подобные бесконтактные платежи позволили ей заработать больше, так как многим проще воспользоваться терминалом, чем кинуть наличные в шапку или чехол от гитары.В настоящий момент неизвестно, сколько именно подобных терминалов появятся в городе, и придется ли музыкантам платить за то, чтобы ими пользоваться.Лондон не первый город, где уличные музыканты начали зарабатывать с помощью бесконтактных платежей. В Китае для этого применяются QR-коды, считав которые можно сделать пожертвование.