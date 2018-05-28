В Москве началось строительство станции Можайская Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

В настоящее время идет подготовительный этап работ – специалисты оградили стройплощадку.С "Можайской" можно будет перейти на станцию "Кунцевская" Арбатско-покровской и Филевской линий. Новая станция завершит участок Большого кольца от "Нижних Мневников" – его ввод запланирован на 2021 год.После ввода в эксплуатацию Большая кольцевая линия сможет перевозить минимум вдвое больше пассажиров, чем в настоящее время перевозит Московское центральное кольцо (МЦК).Первый участок БКЛ со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" открылся в конце февраля этого года.