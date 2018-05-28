31 мая в столице пройдет Фестиваль различных молодежных форм активностей и досуга Моя альтернатива.

31 мая в столице пройдет Фестиваль различных молодежных форм активностей и досуга "Моя альтернатива". Гости фестиваля смогут пройти официальное тестирование ГТО, а также прокатиться по многофункциональной сборной спортивной трассе. В перерывах между катаниями будут проводиться мастер-классы и показательные выступления спортсменов.В рамках фестиваля состоится и третий этап Всероссийского интернет-конкурса "Моя альтернатива". Из присланных более 840 заявок в итоге были отобраны 23 финалиста. Они представят свои видеоролики гостям фестиваля, после чего конкурсная комиссия определит 5 победителей. Приз за 1 место составит 75 тысяч рублей; два участника, ставшие вторыми, получат по 50 тысяч рублей; наградой за 3 место станет 30 тысяч рублей.Чествование победителей конкурса состоится вечером на торжественном концерте в "Гостином дворе" от телеканала "Муз-ТВ", в котором примут участие такие исполнители и группы, как Artik & Asti, 5sta Family, Миша Марвин, DONI, Катя Лель, Алекс Малиновский, Мари Краймбрери, Артём Качер, Альбина, VivA, Анастасия Спиридонова, Алла Рид и др.Фестиваль различных молодежных форм активностей и досуга "Моя альтернатива" станет частью XII Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России", который пройдет с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в Выставочном комплексе "Гостиный Двор".