В Манеже сегодня открылся Московский предпринимательский форум. Российские и иностранные участники поделятся собственным опытом ведения бизнеса, а еще обсудят, как развивается предпринимательство в столице, и как город помогает коммерсантам воплотить деловые идеи в жизнь.

В "Манеже" сегодня открылся Московский предпринимательский форум. Российские и иностранные участники поделятся собственным опытом ведения бизнеса, а еще обсудят, как развивается предпринимательство в столице, и как город помогает коммерсантам воплотить деловые идеи в жизнь.Первый московский форум предпринимателей начал свою работу. Участники продолжают прибывать. В "Манеже" собрались уже порядка 5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Каждый, пожалуй, пришел с единственным вопросом: как сделать свое дело успешней, прибыльней и привлекательней.Мероприятия будут проходить всю предстоящую неделю. В официальном открытии участвовал Сергей Собянин. После глава Москвы стал гостем заседания "Мегаполис Москва. Бизнес тренды ближайшего будущего". Обсуждали востребованность, рентабельность и способы расширения малого и среднего бизнеса в столице."Мы изменили парадигму развития, помогли льготами, инфраструктурой и получили уже больше 30 технопарков, в которых работают 45 тысяч людей, которые занимаются инновациями", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Всего за неделю здесь ожидают 60 тысяч гостей. Но эта цифра, по словам организаторов, увеличится. На открытие уже ажиотаж. И интерес к форуму проявляет не только московское бизнес-сообщество, но и предприниматели из регионов.- Я приехала из Махачкалы, потому что интересно развитие собственного бизнеса, интересен бизнес в Москве.Если говорить о популярности мастер-классов, которые будут здесь проходить, то много желающих записалось послушать итальянцев. Они поделятся новыми тенденциями в ресторанном бизнесе и индустрии красоты.Круглые столы в рамках форума будут идти на пяти тематических площадках: инфраструктура, финансы, образование, успех и выход на мировой рынок. Секретами своего успеха в ходе Московской предпринимательской недели готовы поделиться три сотни специалистов мирового уровня. И услышать эти рекомендации может абсолютно каждый.