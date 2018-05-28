Они не хотели добираться до дома пешком

Они не хотели добираться до дома пешкомВ Нее два пьяных студента автотранспортного колледжа угнали автомобиль «УАЗ».Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в субботу, 26 мая, местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что оставил ключи в замке зажигания. После машину объявили в розыск. В скором времени авто нашли в одной из деревень Парфеньевского района.Угонщиками оказались два 18-летних юноши. Они признались, что взяли машину, чтобы не идти до дома пешком. В отношении них возбудили уголовные дела.