Охраняют рубежи нашей родины. 28 мая в нашей стране отмечается День пограничника. Эти войска учредила советская власть ровно 100 лет назад. В честь юбилея в Гороховце открыли памятник и мемориальную плиту, посвящённую разным поколениям пограничников, которые с честью исполняли свой долг. Подробнее в нашем следующем материале.

Охраняют рубежи нашей родины. 28 мая в нашей стране отмечается День пограничника. Эти войска учредила советская власть ровно 100 лет назад. В честь юбилея в Гороховце открыли памятник и мемориальную плиту, посвящённую разным поколениям пограничников, которые с честью исполняли свой долг. Подробнее в нашем следующем материале.