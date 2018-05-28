Власти Парижа начали судить 18-летних подростков Габриэль и Насима, которые в апреле взломали YouTube-канал музыкального сервиса Vevo и удалили самый популярный в мире клип на песню Despacito. Молодые хакеры уже попадались полицейским, однако к суду их привлекли впервые.

Власти Парижа начали судить 18-летних подростков Габриэль и Насима, которые в апреле взломали YouTube-канал музыкального сервиса Vevo и удалили самый популярный в мире клип на песню "Despacito". Молодые хакеры уже попадались полицейским, однако к суду их привлекли впервые, сообщает Le Monde.Интересно, что следователи пока не конкретизируют, по какой именно статье будут судить молодых людей. Известно лишь, что основной этап рассмотрения их дела назначен на октябрь. Все это время хакеры будут находиться на свободе, однако им придется регулярно отмечаться в полицейском участке.Ранее сообщалось, что в апреле Насим и Гэбриель под псевдонимами Prosox and Kuroiʼsh взломали несколько YouTube-каналов компании Vevo. В результате атаки из Сети пропал клип исполнителя Луиса Фонси"Despacito", набравший рекордные 5 миллиардов просмотров.Подобной атаке также подверглись каналы Тейлор Свифт, Шакиры, Селены Гомес, Дрейка и других популярных исполнителей. Администрации YouTube удалось довольно быстро восстановить.