Первые комплексы по переработке мусора в Подмосковье будут построены в Зарайске, Рошале и Серебряных прудах. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что всего в Московской области будут построены 11 таких комплексов.

Первые комплексы по переработке мусора в Подмосковье будут построены в Зарайске, Рошале и Серебряных прудах. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что всего в Московской области будут построены 11 таких комплексов.Фактически новая отрасль — обращение с отходами. Создавать ее приходится с нуля, но рекордными темпами. Первые три комплекса по переработке мусора появятся уже осенью. Еще пять — до конца года.Конечным в цепочке станет введение в эксплуатацию четырех мусоросжигательных завода. Туда будут отправлять все то, что не смогут переработать (оставаться будет примерно половина). По экологическому стандарту, который сейчас обсуждают, перерабатывать планируют не менее 50 процентов всего мусора. Показатель даже выше, чем в некоторых странах Европы.Органические отходы, которые как раз и вызывают неприятный запах на открытых полигонах, будут отправляться на специальные площадки. В Раменском уже полгода мусор превращают в грунт и компост.- Он пригоден для дальнейшего использования, например, при восстановлении плодородного слоя земли, для отсыпки дорог, для благоустройства. Он абсолютно ничем не пахнет.Безопасен, что подтверждено исследованиями, и не просто не пахнет, а в нем можно выращивать все, что угодно, например, помидоры."Мы перерабатываем те отходы, которые поступают с овощехранилищ, с овощебаз, продуктовых предприятий. Мы перерабатываем порубочные останки: листву, скошенную траву, которых образуется очень много", — рассказывает Виталий Мищенко, генеральный директор компании по переработке органических отходов.Биоотходы помещают в специальный бассейн и накрывают куполом, не пропускающим ни воздух, ни запах, ни влагу, постоянно подавая туда кислород. 8 недель мусор ускоренными темпами перегнивает. Происходящие химические процессы контролируют круглосуточно с помощью специальных датчиков, установленных внутри.Технологии современные и применяются по всему миру. С введением в эксплуатацию новых комплексов доля складируемых на полигонах отходов сократиться почти вдвое.