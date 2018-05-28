За 36 лет службы в органах внутренних дел Александр Федорович прошел путь от рядового патрульно-постовой службы до начальника УВД области.

25 мая руководящий состав УМВД России по Владимирской области и представители ветеранской организации собрались для чествования с 80-летним юбилеем генерал-майора милиции в запасе Александра Фёдоровича Большакова. Поздравить юбиляра также прибыли его коллеги и соратники, которые в разное время работали вместе с ним.Поздравляя Александра Фёдоровича, начальник регионального Управления МВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин от себя и от всего личного состава пожелал бодрости духа, хорошего настроения и крепкого здоровья на долгие годы, а также особенно отметил, что Александр Федорович Большаков является достойным примером профессионализма, чести и верности служебному долгу для каждого действующего сотрудника.Александр Федорович Большаков 36 лет посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от рядового патрульно-постовой службы Камешковского РОВД до начальника УВД Владимирской области. За время службы генерал-майор в запасе был награжден десятками грамот и медалей, в том числе «За безупречную службу» I, II, III степеней и «Заслуженный работник МВД».Много добрых слов в этот день прозвучало в адрес юбиляра. О высоком профессионализме Александра Федоровича, его оперативном таланте и способности находить выход из самой сложной ситуации, об инициативности и грамотном подходе к руководству коллективом говорили в своих поздравлениях генерал-майор милиции в запасе Николай Федорович Денисов, полковник милиции в запасе Владимир Петрович Хигер и полковник внутренней службы в запасе Александр Борисович Степанов, которые прибыли специально, чтобы поздравить Александра Федоровича.Уйдя на заслуженный отдых, Александр Федорович Большаков продолжил активную деятельность уже в статусе ветерана ОВД. Богатый служебный и жизненный опыт, приобретенный за время работы участковым, оперуполномоченным уголовного розыска, начальником районных отделов в Суздале и Муроме, руководителем областного УВД, Александр Федорович и сегодня передает новому поколению сотрудников. Председатель регионального Совета ветеранов ОВД Борис Георгиевич Пелевин, поздравляя генерал-майора в запасе, вручил ему высшую награду Российского совета ветеранов – орден «За заслуги».