С 28 мая по 1 июня в Долгопрудном соберутся представители 23 стран-участниц II Европейской олимпиады по физике среди школьников. Впервые олимпиада проходит в России на базе МФТИ.

С 28 мая по 1 июня в Долгопрудном соберутся представители 23 стран-участниц II Европейской олимпиады по физике среди школьников (EuPhO 2018). Впервые олимпиада проходит в России на базе МФТИ, сообщает пресс-служба вуза.Первое молодое международное соревнование школьников по физике прошло в Таллине в мае 2017 года и собрало более 90 участников из 20 стран. В этом году ожидается 23 страны и более 140 участников.Напомним, что МФТИ — ведущий технический вуз России, он входит в несколько международных рейтингов, в том числе в топ-50 предметного рейтинга THE по физике."Физтех является известной площадкой для подготовки национальных сборных к участию в международных олимпиадах по математике, физике и в соревнованиях юниоров по естествознанию [IJSO]", — говорит Артём Воронов, проректор МФТИ по учебной работе и довузовской подготовке.По его словам, у преподавателей МФТИ есть большой опыт по методической работе в этой области."В прошлом году часть команды из МФТИ занималась организацией международной Азиатской олимпиады по физике, которая прошла довольно успешно. В этом году мы решили пригласить Европейскую олимпиаду к нам на Физтех", — добавляет Воронов."Хочется сказать всем участникам: пусть торжествует принцип честной игры, fair play, и пусть победит сильнейший. Пусть каждый проявит себя и покажет, насколько он знает физику", — пожелал он участникам.Как говорит Георгий Соловьёв, выпускник МФТИ, генеральный директор онлайн-школы английского Skyeng, он со своими партнёрами в школьное время участвовал и побеждал в олимпиадах по физике и математике, и это очень помогло в бизнесе. Практически все прорывные для компании шаги были сделаны благодаря "олимпиадному" подходу к решению возникающих задач, говорит Соловьёв."Когда речь о физике, то тут особенно не обойтись без умения структурировать информацию, выстраивать логические связи. По своему опыту могу сказать, что всё это качества и навыки, которые крайне востребованы не только в науке, но и в бизнесе", — заключает он.