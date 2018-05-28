В России состоялся запуск SelfieToPay — нового сервиса, позволяющего расплачиваться за товары и услуги при помощи селфи. Технологию разработали VisionLabs, которая специализируется на решениях в области компьютерного зрения и машинного обучения, и бесконтактная платежная система SWiP.

В России состоялся запуск SelfieToPay — нового сервиса, позволяющего расплачиваться за товары и услуги при помощи селфи. Технологию разработали VisionLabs, которая специализируется на решениях в области компьютерного зрения и машинного обучения, и бесконтактная платежная система SWiP.SelfieToPay доступна посредством приложения SWiP для iOS и Android. К нему должна быть привязана банковская карта и загружена фотография пользователя. В магазине, чтобы совершить платеж, покупателю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную возле кассы, — ни наличных, ни карты или смартфона иметь при себе не потребуется.Далее система сравнит только что сделанную фотографию с той, что ранее была загружена в базу данных. "Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение, — говорят разработчики. — Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок".Пока SelfieToPay доступна только в некоторых заведениях. Как ожидается, с июня при помощи сервиса может будет расплачиваться в 250 розничных точках Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, SelfieToPay начнут испытывать сеть пиццерий Papa John’s и кофейни Cofix. Если за три месяца биометрическая система покажет себя успешной, её подключат к другим заведениям.Другие игроки ресторанного рынка относятся к идее скептически. По мнению сооснователя ресторана "Паста браво" Дмитрия Кибкало, селфи-платежи избыточны — у клиентов обычно всегда есть при себе смартфон с функцией бесконтактной оплаты. Так же считает глава сети кофеен "Даблби" Анна Цфасман, пишут "Ведомости".”В отделениях "Почты России" внедрят распознавание лиц читайте такжеSelfieToPay может не ускорить, а даже замедлить платежи, поскольку распознавание лиц вряд ли будет проходить многовенно и с первого раза. Кроме того, повысятся издержки владельцев на прием платежей через посредников.