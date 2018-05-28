Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в хранении наркотических веществ.В ходе обыска в квартире подозреваемого на улице Грина оперативники обнаружили и изъяли плитку спрессованного вещества растительного происхождения, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим – гашишем, массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56