На праздник были приглашены около 400 человек: члены семей сотрудников органов внутренних дел, многодетные семьи, а также воспитанники кадетских школ...

На мероприятие в Культурный центр ГУ МВД России по городу Москве были приглашены около 400 человек: члены семей сотрудников органов внутренних дел, многодетные семьи, а также воспитанники кадетских школ.Посетителей мероприятия на улице встречал духовой оркестр московской полиции, с показательными программами выступили учащиеся кадетского корпуса и специалисты-кинологи со служебными собаками. Также перед центральным входом развернулась выставка современных специальных автомобилей ГАИ-ГИБДД.Тем временем в здании Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве проводились соревнования по настольным играм и армрестлингу, также ребятам была предоставлена возможность ознакомиться со специальными средствами УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. В фойе детей развлекали персонажи мультфильмов, полюбившиеся детям. Подготовленная программа создавала праздничное настроение не только у маленьких гостей, но также и у родителей.На торжественном мероприятии присутствовали начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, депутат московской государственной думы Ирина Ильичева, чемпион мира по хоккею и заслуженный мастер спорта Алексей Яшин, а также руководитель ансамбля «Динамичные ребята» Светлана Тюркина.Почетные гости поздравили присутствующих ребят с наступающими летними каникулами и отметили, что подобные мероприятия дают возможность обрести новых друзей, а родителям – провести время всей семьей.Перед началом концертной программы состоялась церемония награждения детей сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве, победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности, в которой принял участие начальник культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, объявивший номера, завоевавшие призовые места.Концертная программа состояла из большого количества ярких и творческих номеров, в том числе победителей смотра-конкурса музыкального творчества 2018 года.Зрители с восторгом встретили выступление коллектива детско-юношеского ансамбля «Динамичные ребята», который отдал предпочтение произведениям о доброте, дружбе и духовно-патриотических ценностях.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве