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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-v-velikobritanii-sgorela-fura-s-avtomobilyami-kinogeroev.html" target="_blank">В Великобритании сгорела фура с автомобилями киногероев</a> - Пожар едва не погубил целую коллекцию классических автомобилей, некоторые из которых когда-то снимались в известных кинофильмах. Усилиями оперативных служб большую часть машин удалось спасти. Но не все.