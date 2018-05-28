Участковый инспектор, захотев проверить документы, получил отказ и попытался задержать установщика окон, мешающего шумом бдительным жильцам. Терпение полицейского лопнуло, когда упирающийся рабочий схватился за ограждение: страж закона заломал мужчине руки и отвез в участок.

В Хабаровске среди белого дня задержали одного из установщиков окон: 26 мая полицейские приехали по жалобе одного из жильцов на шум и решили проверить документы у рабочих, поскольку в городе действует местный закон, согласно которому с 13 до 15 часов необходимо соблюдать тишину.У одного из проверяемых, Алексея Сизова, документов при себе не оказалось, к тому же, по словам специалиста по связям со СМИ УМВД Хабаровска, он ответил отказом и "стал проявлять признаки агрессии".С этого момента коллега задерживаемого начал снимать происходящее на камеру: страж закона предложил поехать рабочему в отделение, а затем начал толкать его в сторону полицейского автомобиля.Терпение инспектора лопнуло, когда упирающийся мужчина схватился за ограждение: служитель органов правопорядка повалил рабочего на землю и заломал ему руки и, не обращая внимание на жалобы задерживаемого на сильную боль, отвел в патрульную машину.Позднее Алексей, считающий, что действия полицейского были неправомерны, обратился в больницу, где ему диагностировали повреждение связок плечевого сустава. Установщик окон, комментируя свое задержание, сказал, что с 13 до 15 часов его бригада не работала, а тихо дремала в машине.В свою очередь, местное отделение МВД говорит о том, что Алексею грозит ответственность за нарушение тихого часа, а также за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции".