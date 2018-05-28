В Якутске подверглась избиению Анжелика Протодьяконова – блогерша, которая стала известна в Сети благодаря своим бровям шириной в половину лба. Анжелика еще пару лет назад торговала на местном рынке, а теперь она состоятельная девушка – благодаря тысячам подписчиков в соцсетях. Известной блогершей она стала случайно, после того, как девушку со слишком широкими нарисованными бровями сфотографировали в автобусе и выложили фото в соцсетях. Над ней начали смеяться и даже называли позором Якутии.

В Якутске подверглась избиению Анжелика Протодьяконова – блогерша, которая стала известна в Сети благодаря своим бровям шириной в половину лба.Как сообщили РИА Новости в УМВД по республике, ранним утром 28 мая на пульт дежурного позвонила 21-летняя жительница Якутска. Она сообщила, что в квартире по улице Хабарова ей были нанесены телесные повреждения.Полицейские прибыли по указанному адресу и доставили в отделение девушку и ее знакомого для выяснения обстоятельств происшествия. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА Новости.Сообщение об избиении девушки было зарегистрировано, по нему проводится проверка.Анжелика Протодьяконова еще пару лет назад торговала на местном рынке в Якутске, а теперь она довольно состоятельная девушка – благодаря тысячам подписчиков на ее страницах в соцсетях. В частности, в "Инстаграме" у нее почти 89 тысяч подписчиков, хотя аккаунт является закрытым.Известной блогершей она стала случайно – после того, как девушку со слишком широкими нарисованными бровями сфотографировали в автобусе и выложили фото в соцсетях. Над ней начали смеяться и даже называли "позором Якутии".Сначала Анжелика стеснялась такой славы, а потом решила не идти на поводу у общественного мнения и сделала из своих бровей своеобразный "тренд". По сведениям eg.ru, Анжелика одна воспитывает маленького сына.