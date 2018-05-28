28.05.2018

2018-05-28 09:11:14

В Японском море российское судно потопило лодку

В Японском море рыболовное судно Sanshiro Maru под российским флагом в условиях плохой видимости столкнулось с моторной лодкой, передает . В результате столкновения лодка утонула. На ее борту находились три человека, их подняли на борт. Один к этому моменту был уже мертв.