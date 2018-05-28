Мальчик чудом выжил

Мальчик чудом выжилВ Юрьев-Польском мальчик выпал с окна пятого этажа. Мама оставила пятилетнего ребенка на несколько минут, чтобы выйти в магазин.Малыш чудом выжил. Сейчас с травмой головы он находится в областной детской клинической больницы.По предварительным данным регионального Следственного комитета, мама ребенка работает медсестрой. В тот день она вернулась домой с чноной смены. Увидев, что мальчик спит, женщина пошла за продуктами. Видимо, ребенок проснулся и решил посмотреть, где мама. Он забрался на подоконник и облокотился на незакрытую створку.По данному факту следователи проводят проверку.