Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказала почему оказалась на больничной койке.

Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказалапочему оказалась на больничной койке.В своем Instagram Регина опубликовала фото, на котором запечатленалежащая под капельницей в медицинском учреждении. Ниже девушка попросила прощения упоклонников за срыв съемок."А потом в почку постучался пиелонефрит 💪🏻И теперь Съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва....Прошупрощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка даласбой 🙈, а врачи заставили госпитализироваться.Очень надеюсь на ваше понимание 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке) Моя команда сделает все возможное, чтоб вамбыло комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас) P.S.:Хуже было только после галлюциногенных грибов 🍄💩 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала Тодоренко под фото.Почитатели пожелали звезде скорейшего выздоровления ипопросили не торопиться с выходом на работу, а довести лечение до конца. "Региночка выздоравливай 🙏🙏Мы с тобой и любим тебя 🌺🌺🌺", "Региондержись, у меня 10 лет назад так было, все будет ОК!😘", "Скорейшеговыздоровления , как говорится, хвост пистолетом🌷" Выздоравливайдорогая Региночка, ни о чем не переживай все будет хорошо))))", – писалиТодоренко в комментариях.Напомним, что некоторое время назад в Сети появились слухи отом, что у Регины новый роман – ее избранником стал певец Влад Топалов. Пока нителеведущая, ни артист не подтвердили свой роман. Ранее Регина отрицала всеслухи, но недавно пару заметили вместе – они не скрывали чувств друг к другу,сообщает .