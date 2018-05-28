Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказала
почему оказалась на больничной койке.
Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказала
почему оказалась на больничной койке.
В своем Instagram Регина опубликовала фото, на котором запечатлена
лежащая под капельницей в медицинском учреждении. Ниже девушка попросила прощения у
поклонников за срыв съемок.
"А потом в почку постучался пиелонефрит 💪🏻
И теперь Съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва....Прошу
прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала
сбой 🙈, а врачи заставили госпитализироваться.
Очень надеюсь на ваше понимание 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.
Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке) Моя команда сделает все возможное, чтоб вам
было комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас) P.S.:
Хуже было только после галлюциногенных грибов 🍄💩 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала Тодоренко под фото.
Почитатели пожелали звезде скорейшего выздоровления и
попросили не торопиться с выходом на работу, а довести лечение до конца. "Региночка выздоравливай 🙏🙏Мы с тобой и любим тебя 🌺🌺🌺", "Регион
держись, у меня 10 лет назад так было, все будет ОК!😘", "Скорейшего
выздоровления , как говорится, хвост пистолетом🌷" Выздоравливай
дорогая Региночка, ни о чем не переживай все будет хорошо))))", – писали
Тодоренко в комментариях.
Напомним, что некоторое время назад в Сети появились слухи о
том, что у Регины новый роман – ее избранником стал певец Влад Топалов. Пока ни
телеведущая, ни артист не подтвердили свой роман. Ранее Регина отрицала все
слухи, но недавно пару заметили вместе – они не скрывали чувств друг к другу,
сообщает .