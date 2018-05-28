Британский актер Энтони Хопкинс заявил, что счастлив быть алкоголиком. Он также рассказал о преимуществах своего пристрастия.

Британский актер Энтони Хопкинс заявил, что счастлив быть алкоголиком. Он также рассказал о преимуществах своего пристрастия.Звезда Голливуда называет алкогольную зависимость "великолепным даром". "Куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной", – говорит Хопкинс.Более того, лауреат премии "Оскар" рассказал, что спиртное является движущей силой для его творчества. "Это моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, пристрастие может разорвать тебя на куски и убить", — сказал актер.Как пояснил артист, свою ярость он направляет в рабочее русло. Если ему этого не удается, то злоба становится неконтролируемой, передает The Guardian.Хопкинс вспомнил, что в 1975 году он пытался бросить пить, однако столкнулся с огромной проблемой. Он не смог взять под контроль свой "бешеный характер".Артист привел слова своей матери, которая вдохновила его на принятие своей слабости. "Она сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр“. Я согласился с ней", – призналась звезда.Напомним, в мае 2018 года случайная прохожая приняла Хопкинса за бездомного на съемках фильма "Король Лир" в английском городе Стивенидж. Женщина рассказала звезде с мировым именем, где он сможет переночевать вместе со своими пожитками.