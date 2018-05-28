За что мать Владимира Долинского назвала его идиотом после второго брака с медсестрой, а Плучек выгнал из Театра сатиры? За что он попал в тюрьму и что спасло от самоубийства? Как в 34 года пережил смерть сына и нашел ли семейное счастье? Об этом актер рассказал в программе Судьба человека.

Владимир Долинский с юных лет не отличался покладистым характером. За то, что ударил в выпуском классе физрука тряпкой по лицу, едва не пролетел с поступлением в Театральное училище имени Щукина, из-за драки же потом был на год оттуда отчислен, а на пике славы и вовсе попал в тюрьму.На четыре года Долинского посадили за "валютные махинации" – в СССР тогда была такая статья. В то время он уже был известным актером , сыгравшим пана Пепичека в популярном тогда "Кабачке "13 стульев".В это время его бросила очередная жена, а мать актера оставила без жилья. По признанию актера, во время заключения он несколько раз подумывал о добровольном уходе из жизни, но даже там Долинский умудрился закрутить два любовных романа.Один, по признанию актера, вспыхнул в колонии-поселении с женой местного участкового. Ее "не вовремя" приехавший муж чуть не застрелил любовника. А чуть позже у Долинского начались настоящие отношения с местной учительницей Алевтиной.Он даже был готов жениться на ней. Вскоре пришло помилование, Долинский вернулся в Москву, но Алевтина к нему так и не приехала.После освобождения из мест заключения на актера накатила новая волна славы. Палач из "Обыкновенного чуда", пастор из фильма "Тот самый Мюнхгаузен", неуклюжий монах из "Графини де Монсоро"... Всего — больше сотни ролей в кино сыграл он на сегодняшний день.С пятой попытки наладилась и семейная жизнь. В браке с актрисой Натальей Волковой Долинский, по его признанию, нашел, наконец, то, что искал.За что мать назвала его "идиотом" после второго брака с медсестрой, а Плучек выгнал из Театра сатиры, что именно спасло от самоубийства в тюрьме, и как он в 34 года пережил смерть сына? Ответы на эти и другие вопросы – от самого Владимира Долинского в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".