"19 апреля в дежурную часть Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу поступило сообщение о возгорании пожаре в частном доме в поселке Передовой", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитана полиции Александра Рыжонкова, спасшего из огня пожилого мужчину», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.19 апреля в дежурную часть Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу поступило сообщение о возгорании пожаре в частном доме в поселке Передовой. Первым к месту пожара прибыл участковый уполномоченный полиции Александр Рыжонков. Узнав от соседей, что в доме остался его 71-летний пенсионер, полицейский мгновенное оценил обстановку и бросился в охваченное огнем здание. Несмотря на то, что из-за сильного задымления Александру приходилось двигаться буквально на ощупь, он сумел обнаружить пожилого человека и эвакуировать его на улицу, где передал бригаде медиков. Выяснилось, что потерпевший получил отравление угарным газом и самостоятельно выбраться из дома не мог. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.«Неравнодушие и самоотверженность капитана полиции Александра Рыжонкова, его способность сохранить самообладание в сложной ситуации и предпринять единственно верные шаги позволили спасти жизнь человека», - добавила Ирина Волк.Скачать видео