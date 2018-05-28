Французский миллиардер Серж Дассо, известный бизнесмен и влиятельный консервативный политик, скончался в офисе принадлежащей ему компании Groupe Industriel Marcel Dassault на Елисейских полях.

Французский миллиардер Серж Дассо, известный бизнесмен и влиятельный консервативный политик, скончался в офисе принадлежащей ему компании Groupe Industriel Marcel Dassault на Елисейских полях.Как передает "Интерфакс", об этом сообщила газета Le Monde, назвав в качестве смерти 93-летнего миллиардера сердечную недостаточность.Дассо возглавил компанию после кончины своего отца Марселя Дассо в 1986 году (умер в возрасте 94 лет). С 2004 по 2017 год занимал пост сенатора, а с 1995 по 2009 год был мэром города Корбей-Эссон неподалеку от Парижа.По данным журнала Forbes, Серж Дассо занимал четвертую строчку в списке самых богатых людей Франции – его состояние около 19 миллиардов евро.Компания Dassault владеет контрольными пакетами акций авиакосмических фирм Dassault Aviation и SABCA, медиаконцерна Figaro Group (выпускает газету Le Figaro), а также аукционного дома Artcurial, производителя вина Chateau Dassault и СП производству электромобилей.