Они объединены в одно производство

Они объединены в одно производствоВо Владимире на главу ГУПа Виктора Шляхова завели шестое уголовное дело. Подробности не разглашаются в интересах следствия.Сейчас уголовные дела объединены в одно производство. Материалы готовятся к передаче на утверждение прокурору.Напомним, что Виктор Шляхов обвиняется в получении взятки, хищении имущества комбината в крупном размере и злоупотреблении полномочиями.