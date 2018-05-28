Мужчина похитил с банковской карты сожительницы 20 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Суздальского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В дежурную часть городского УМВД с заявлением о краже денежных средств обратилась 35-летняя жительница Суздальского района. Женщина рассказала о том, что ей пришли сообщения о снятии 20 тысяч рублей с ее банковской карты. У себя карту потерпевшая не обнаружила.Как установили полицейские, накануне в гости к заявительнице приходила подруга с сожителем, которого потерпевшая попросила сходить в магазин. Она дала свою карту и сообщила пароль. По возвращении карту мужчина вернул.Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины. Подозреваемый был задержан на территории Суздальского района и дал признательные показания.По словам задержанного, карту, которую владелица оставила на столе, он похитил, когда уходил из квартиры.В настоящее время фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.