Пожилая женщина не получала препараты в течение 9 месяцев

Пожилая женщина не получала препараты в течение 9 месяцевВ Юрьев-Польском районе 62-летняя пенсионерка в течение девяти месяцев не получала нужные лекарства от рака.Сотрудники прокуратуры выяснили, что с 15 июня 2016 года женщина стоит на учете у врача-онколога. Пенсионерка должна была ежедневно принимать препарат «Анастразол». Однако с августа 2017 года по апреля 2018 врач не выписывала рецепты из-за отсутствия лекарства в аптеках.После вмешательства прокуратуры больница обеспечила женщину льготным лекарством.