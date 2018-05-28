Ситуация, когда мужчина собирается жениться во второй раз, а в первом браке у него есть дети, не редкость. В таком треугольнике камнем преткновения становятся взаимоотношения первых и вторых жен, которые соперничают из-за мужчины, пытаясь делить между собой не только его самого, но и его внимание. Как правило, больше всех от этого страдают первые дети, так как именно на них выплескивается весь негатив со всех сторон.

Ситуация, когда мужчинасобирается жениться во второй раз, а в первом браке у него есть дети, нередкость. В таком треугольнике камнем преткновения становятся взаимоотношения первыхи вторых жен, которые соперничают из-за мужчины, пытаясь делить между собой нетолько его самого, но и его внимание. Как правило, больше всех от этогострадают первые дети, так как именно на них выплескивается весь негатив со всехсторон.Как вести себя всемучастникам процесса в этих непростых обстоятельствах, рассказываетпсихотерапевт Айна Громова.По мнению эксперта, зачастую женщина,которая выходит замуж за мужчину с наличием детей от первого брака, думает "главноезаполучить его, а дальше будет видно". "Такой настрой изначально неверен, -говорит психотерапевт. – Второй жене предстоит безоговорочно принять прошлоесвоего мужа как данность, так как ей придется мириться с ним всю оставшуюсяжизнь. Позиция, когда один из партнеров думает только о себе и своих желаниях, незаботясь о приоритетах супруга, не способствует укреплению брака. Нужнопонимать, что решение строить отношения с человеком, у которого уже есть дети,принимается самостоятельно и осознанно. Особенно, если мужчина, до вступления вбрак, ничего не скрывал и честно предупредил, что хочет участвовать в судьбесвоих детей и поддерживать хорошие отношения с бывшей женой".Психологи рекомендуют женщине либо принятьтакие правила, либо расстаться с данным мужчиной. "Два взрослых, любящих иуважающих друг друга человека, должны договориться обо всех нюансах предстоящейсемейной жизни, что называется, на берегу. Они открыто говорят о прошлом опытедруг друга и об участии в нем каждого из них. Можно сказать, что такиеотношения – это некий контракт, когда в течение первого года жизни супругиопределяют круг обязанностей и свод правил, по которому они будут жить. Такоеразвитие событий, во многом, зависит от мудрости и психологической зрелостипредставительницы прекрасного пола. Лишь эгоистичная и незрелая женщина сначалавыходит замуж, а потом ругается с мужем по поводу детей от первого брака,воспринимая их, как соперников", – отмечает Громова.Для детей, которые с раннего возрастачувствуют себя нежеланными, это серьезная психологическая травма. Психотерапевтпоясняет, что в два-три года у любого человека формируется отношение к себе иокружающему миру. Если ребенок с раннего детства слышит скандалы и становитсясвидетелем или участником выяснения отношений, у него складывается мнение, что онпричина раздора. В нем развивается комплекс вины, он считает себя ненужным.Выросшему в такой среде малышу будет сложно реализоваться во взрослой жизни. Поэтомувсе противоречия должны быть вынесены за пределы помещения, где находитсяребенок. Любой женщине на молекулярном уровне должно быть понятно, чтосчастливое детство – это зона ответственности взрослых людей.Мужчина, не имеющий отцовского инстинкта,который не желает общаться со своими первенцами, должен насторожить женщину,готовую выйти за него замуж. "Если он легко бросил их, то где гарантия того, чтоон точно также не оставит ваших общих детей, когда на горизонте появитсяочередная любовь, – считает Айна Громова. – Наличие ребенка от первого брака –это великолепный тест для потенциального отца ее будущих детей. Понять, будетли он для них ответственным и надежным папой, можно по его отношению к первымдетям. Семья с таким мужчиной, скорее всего, станет крепкой и счастливой".Предполагая второй брак, мужчине, в своюочередь, необходимо понять, что всем не угодишь. Интересы кого-то из близкихбудут ущемлены при любом раскладе. "Самолюбие женщины, от которой ушел муж,сильно задето, – говорит психотерапевт. – Кроме того, ее тревожат мысли, кактеперь в одиночку налаживать быт, воспитывать детей и одной решатьфинансово-хозяйственные вопросы. Вторая жена, которая увела мужчину, тоже будетнедовольна и обеспокоена его общением с бывшей супругой и их детьми".Поэтому прежде, чем принять окончательноерешение, мужчине надо задать себе вопрос, почему он задумался о втором браке.Если ответить на него самостоятельно не получается, ему лучше обратиться кспециалисту, который поможет разобраться. Зачастую, второй брак для него – лишьпоиск новых ярких эмоций, которых не хватало в первом, когда отношения стали большеприятельскими. Свой личный внутренний кризис он пытается решить сменой семьи,чтобы снова почувствовать влюбленность, головокружение и эмоциональный подъем.Увы, это временно. Нет никаких гарантий, что и во второй союз со временем непревратится в рутину и привычку. Вечной эйфории не бывает.Если дело обстоит именно так, возможно, естьсмысл сохранить первую семью при обоюдном на то желании, решив накопившиесяпроблемы. Ведь неизвестно, каким образом сложится второй брак, и будет ли втораясупруга соратником и близким понимающим человеком. Как говорится, разрушитьстарое проще, чем построить новое.