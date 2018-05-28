На совещании с зампредами подмосковного правительства Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что примет участие в очередных выборах главы региона.

На совещании с зампредами подмосковного правительства Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что примет участие в очередных выборах главы региона, передает РИА Новости."Первым этапом официального выдвижения будет участие в праймериз "Единой России". Выборы губернатора состоятся в сентябре 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.По мнению политологов, Воробьев имеет все шансы победить уже в первом туре, хотя сама избирательная кампания на фоне истории со свалками будет проходить для него непросто, но отсутствие на данный момент серьезных конкурентов и козырь в виде муниципального фильтра помогут главе Подмосковья в этой борьбе.Политолог, член экспертного совета Фонда ИСЭПИ Леонид Поляков считает, что эта выборная кампания станет для действующего главы Подмосковья не самой простой на фоне историй с мусорными свалками, и Воробьеву придется поискать аргументы, чтобы заручиться поддержкой голосов в свой адрес. Однако, как отмечает эксперт, у Воробьева все шансы на победу уже в первом туре."Что касается самой кампании, то, безусловно, она будет не очень простой. Несмотря на то, что и есть значительные достижения за губернаторский срок и об этих достижениях жители Подмосковья не просто знают, но они их и чувствуют. Однако ситуация с мусором, со свалками, которая развивалась нестандартно и вызвала заметные протесты жителей некоторых районов Подмосковья, будет отбрасывать тень на кампанию", — сказал Поляков.Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования в России 9 сентября.