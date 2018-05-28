Юлия Началова откровенно рассказала о том, к каким жутким последствиям ее привела врачебная ошибка, совершенная во время операции артистки по увеличению груди. У артистки разошлись швы прямо во время перелета из Америки в Россию.

Юлия Началова откровенно рассказала о том, к каким жутким последствиям ее привела врачебная ошибка, совершенная во время операции артистки по увеличению груди. У артистки разошлись швы прямо во время перелета из Америки в Россию.Очередной выпуск передачи "Звезды сошлись" был посвящен пластическим операциям. Гости в студии рассказали свои драматические истории, некоторые из которых закончились фатально – смертью пациентов. Примечательно, что наравне с простыми людьми откровенно о хирургических вмешательствах в свою внешность сообщили и отечественные знаменитости.Так, Юлия Началова призналась, что увеличила грудь в Америке, причем подошла к этому вопросу со всей дотошностью. В итоге, популярная исполнительница выбрала одну из лучших и проверенных клиник в США, где ложились под нож многие зарубежные знаменитости. Поэтому Юлия была абсолютно уверена, что с ней ничего не случится.Певица заявила, что решила "сделать грудь" исключительно для себя, а не "для мужика", чтобы чувствовать себя увереннее, поскольку является артисткой и нередко появляется на публике в красивых откровенных нарядах. "Уверенность от сисек, разве?" – спросила у Началовой ведущая Лера Кудрявцева. "Ну, в основном, да, так происходит", – ответила ей певица.Юлия сделала операцию и еще на протяжении трех месяцев оставалась в Америке, где периодически проверялась у врачей, поскольку чувствовала некий дискомфорт. Однако медики уверили ее, что такое бывает, дескать, это ее индивидуальная реакция организма.В итоге, артистка отправилась в Россию. В полете Началовой стало плохо: у нее поднялась температура, появился дискомфорт в груди. Юлия отправилась в комнату с зеркалом, осмотрела свою грудь и увидела ужасное. "Все кровоточит", – коротко объявила певица, не желая вдаваться в подробности.Едва прибыв в Россию, Началова немедленно села на самолет и отправилась обратно в Америку. С температурой 40-41 певица прибыла в клинику, где ей делали пластическую операцию. Там ей снова провели хирургическое вмешательство. В ходе разбирательств выяснилось, что Юлии, по ее словам, медики "отрезали лишнее".В результате врачебной ошибки отечественная исполнительница не стала подавать в суд. Адвокаты артистки договорились полюбовно с этой клиникой – теперь Началова и члены ее семьи могут там обслуживаться всегда и в любое время бесплатно.