О сотрудничестве

О сотрудничествеБанк ВТБ и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит банку повысить эффективность управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Со стороны банка документ был подписан заместителем президента-председателя правления банка ВТБ Ольгой Дергуновой, со стороны ФИПС – директором Юрием Зубовым.ВТБ и ФИПС будут совместно анализировать приоритетные направления оформления и охраны прав банка на результаты интеллектуальной деятельности, а также прорабатывать возможности патентования в финансово-банковской отрасли.Стороны также договорились изучить возможность применения традиционных финансовых инструментов в сфере интеллектуальной собственности – оценки стоимости нематериальных активов, возможностей залога интеллектуальной собственности и страхования.ФИПС предоставит банку доступ к своим информационно-аналитическим сервисам, а также окажет экспертную поддержку в управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности банка.Кроме того, специалисты ВТБ смогут пройти образовательные программы ФИПС по повышению квалификации и профессиональной переподготовки в области интеллектуальной собственности.Ольга Дергунова отметила: «Создание и использование новых технологий и продуктов является ключевым инструментом в повышении эффективности деятельности современного банка. Соглашение с ФИПС позволит ВТБ усилить компетенции в обеспечении правовой охраны собственных разработок и получении прибыли от запатентованных нематериальных активов банка. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ФИПС для получения информации об основных трендах в сфере интеллектуальной собственности и повышения квалификации сотрудников ВТБ в этой области».Юрий Зубов отметил, что вопросы защиты интеллектуальной собственности приобретают все большую актуальность в России. «Федеральный институт промышленной собственности предоставляет российским компаниям современные инструменты экспертно-аналитической поддержки, которые применяются как при определении стратегий научно-технологического развития, так и на уровне управления операционной деятельностью. Проектный офис ФИПС имеет практику проведения углубленных отраслевых исследований на основе всестороннего анализа патентных данных, предоставляет широкую линейку услуг по проведению патентной аналитики. Это очень востребованное направление в бизнесе, – прокомментировал Зубов. – Одной из наших задач является оказание всесторонней поддержки российским компаниям. Институт готов провести патентно-аналитическую проработку любой сферы деятельности и способствовать повышению квалификации сотрудников банка».